الإستونية كونتافيت تحرز لقب بطولة بطرسبورغ الروسية للتنس (فيديو)

توجت الإستونية أنيت كونتافيت بلقب بطولة سان بطرسبورغ الروسية لكرة المضرب بفوزها اليوم الأحد في النهائي على اليونانية ماريا ساكاري بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وقلبت كونتافيت تأخرها في المجموعة الأولى بنتيجة 5-7، بفوزها في المجموعتين التاليتين، بواقع: 7-6 و7-5، لتحسم المباراة لمصلحتها خلال ساعتين و57 دقيقة.

𝒮𝓉𝓊𝓃𝓃𝒾𝓃𝑔 in St. Petersburg 🏆



The No.2 seed @AnettKontaveit_ completes her stay in Russia with a title and 20 consecutive indoor match wins!#FormulaTXpic.twitter.com/xk4kNEUNx8 — wta (@WTA) February 13, 2022

وباتت كونتافيت سادس لاعبة تفوز بـ20 مباراة على التوالي داخل الملاعب المغلقة منذ عام 1990.

Indoor wins 😮



Ostrava champion 🏆

Moscow champion 🏆

Cluj-Napoca champion 🏆

St. Petersburg champion 🏆@AnettKontaveit_ is the sixth player with 20+ consecutive indoor wins since 1989! pic.twitter.com/3W8lZ78uBC — wta (@WTA) February 13, 2022

وهذا اللقب هو السادس لكونتافيت البالغة 26 عاما خلال مسيرتها الاحترافية.

First title of 2022 🏆

Sixth career title 🏆🏆🏆🏆🏆🏆



🇪🇪 @AnettKontaveit_ is your St. Petersburg Ladies Trophy champion! pic.twitter.com/HtviLcmakJ — wta (@WTA) February 13, 2022

المصدر: wtatennis.com