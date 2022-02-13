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الإستونية كونتافيت تحرز لقب بطولة بطرسبورغ الروسية للتنس (فيديو)

الرياضة

الإستونية كونتافيت تحرز لقب بطولة بطرسبورغ الروسية للتنس (فيديو)
AFP Olga MALTSEVA
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توجت الإستونية أنيت كونتافيت بلقب بطولة سان بطرسبورغ الروسية لكرة المضرب بفوزها اليوم الأحد في النهائي على اليونانية ماريا ساكاري بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وقلبت كونتافيت تأخرها في المجموعة الأولى بنتيجة 5-7، بفوزها في المجموعتين التاليتين، بواقع: 7-6 و7-5، لتحسم المباراة لمصلحتها خلال ساعتين و57 دقيقة.

وباتت كونتافيت سادس لاعبة تفوز بـ20 مباراة على التوالي داخل الملاعب المغلقة منذ عام 1990.

وهذا اللقب هو السادس لكونتافيت البالغة 26 عاما خلال مسيرتها الاحترافية.

المصدر: wtatennis.com

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