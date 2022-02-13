نجم تشيلسي يعادل إنجاز ميسي

حصد تشيلسي لقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، عقب الفوز في المباراة النهائية على بالميراس البرازيلي (2-1)، السبت، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد.

سجل ثنائية تشيلسي روميلو لوكاكو (55)، وكاي هافيرتز (117)، بينما سجل هدف بالميراس الوحيد رافائيل فيجا (64).



وبحسب أرقام "أوبتا"، بات لوكاكو أفضل هداف لتشيلسي في جميع المسابقات هذا الموسم، بعدما رفع رصيده إلى 10 أهداف، كما نجح البلجيكي بالتالي في تسجيل 10 أهداف على الأقل في آخر 10 مواسم له مع الأندية.

2 - Kai Havertz is the first player to score the match-winning goal in the both the UEFA Champions League final and then the subsequent FIFA Club World Cup final since Lionel Messi for Barcelona in 2011. Occasion. pic.twitter.com/HD9YOX9U9y — OptaJoe (@OptaJoe) February 12, 2022

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كما أصبح هافيرتز، أول لاعب يسجل هدف الفوز في نهائي دوري أبطال أوروبا، ثم يسجل هدف الانتصار في نهائي كأس العالم للأندية التالي مباشرة، بعد ليونيل ميسي رفقة برشلونة في عامي 2009، و2011.



وتوج توماس توخيل، مدرب تشيلسي، بلقبه الثالث رفقة تشيلسي في غضون 382 منذ توليه المهمة، ليضيف هذا اللقب إلى دوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي.

وتشيلسي هو ثالث نادي إنجليزي يتوج بمونديال الأندية بعد مانشستر يونايتد عام 2008 وليفربول عام 2019.



المصدر: "وكالات"