قرار استثنائي بشأن قمة الأهلي والهلال في كأس العالم للأندية

أعلن النادي الأهلي المصري، مساء الجمعة، أن اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية، وافقت على حضور جماهيري يساوي السعة الكاملة لملعب آل نهيان.

ويستعد فريق "القلعة الحمراء" لمواجهة الهلال السعودي، اليوم السبت، في مباراة تحديد المركز الثالث بملعب "آل نهيان" ضمن منافسات مونديال الأندية المقام في دولة الإمارات.

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وأوضح الأهلي أن اللجنة المنظمة، قررت فتح باب حجز التذاكر من جديد، اليوم، على أن يتم استخدام السعة الكاملة لمدرجات استاد آل نهيان، بدلا من نسبة 30% المستخدمة في المباريات السابقة.

وتعرض الفريق المصري للهزيمة أمام بالميراس البرازيلي (2-0)، بينما خسر الهلال ضد تشيلسي الإنجليزي (1-0)، في الدور نصف النهائي للبطولة.

المصدر: "وكالات"