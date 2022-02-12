4 شكاوى من الأهلي للفيفا بشأن مونديال الأندية

تقدم نادي الأهلي المصري، بـ 4 شكاوى تتعلق بمونديال الأندية، الجمعة، إلى اللجنة المنظمة، على هامش الاجتماع الفني لمباراة الهلال السعودي، اليوم السبت، لتحديد صاحب المركز الثالث.

وخلال الاجتماع طلب وفد النادي المصري من اللجنة المنظمة أن ترفع لـ فيفا رسميا العديد من النقاط غير العادلة في تنظيم بطولة العالم للأندية، وذلك بوصف الأهلي صاحب الرقم القياسي للمشاركة في هذه البطولة (7 مرات).

وجاءت النقاط على النحو التالي:

النقطة الأولى - نظام البطولة الذي يمنح بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية أفضلية بالمشاركة في الدور قبل النهائي بشكل مباشر، في الوقت الذي يشارك فيه بطلا إفريقيا وآسيا من الدور الأول، وهو أمر لا يحقق العدالة بل وينسف مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة.

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النقطة الثانية: بخصوص الظلم الذي تعرض له النادي الأهلي وفقدانه تسعة من لاعبيه الدوليين بسبب بدء منافسات كأس العالم للأندية بالتزامن مع إقامة بطولة الأمم الإفريقية، وهو أمر لم يكن بمقدور فيفا أن ينفذه إذا ما كان يتعلق ببطولة الأمم الأوروبية.

النقطة الثالثة: تكمن في الإنذارات التي يحصل عليها لاعبو الأندية التي تشارك في الدور الأول، حيث يتم تصعيدها للأدوار التالية، وبالتالي من الممكن أن تفقد هذه الأندية لاعبيها الذين حصلوا على بطاقات صفراء في الأدوار التالية من البطولة، في المقابل يشارك لاعبو بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية في الدور قبل النهائي مباشرة، ولا يكون أي منهم قد حصل على إنذارات سابقة، وكان يجب مراعاة ذلك بالنسبة للأندية التي تشارك في عدد مباريات أكثر وتبدأ مشوارها من الأدوار الأولى.

النقطة الرابعة: خاصة بالتحكيم وتوزيع الحكام على المباريات ومستوى البعض منهم والأخطاء التي يرتكبونها في المباريات، مثلما حدث في مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السعودي، السبت، في مباراة تحديد المركز الثالث بملعب "آل نهيان" ضمن منافسات مونديال الأندية المقام في دولة الإمارات.

وكان الأهلي تفوق علي مونتيري المكسيكي في الدور الأول، بهدف دون رد، بينما خسر من بالميراس البرازيلي في دور نصف النهائي بهدفين دون رد.