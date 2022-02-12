رسميا.. مرتضى منصور رئيسا لنادي الزمالك حتى 2025

نجح مرتضى منصور بالانتخابات التي أجريت أمس الجمعة لمنصب رئيس نادي الزمالك المصري، ليبدأ ولاية جديدة تستمر حتى عام 2025.

وتفوق منصور على المرشحين الآخرين على مقعد رئاسة نادي الزمالك، وهما: أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، وعمر هريدي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق.

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وأدلى 47,395 عضوا بأصواتهم في انتخابات نادي الزمالك، بواقع 37,395 صوتا صحيحا و9,402 صوتا باطلا.

وحصل مرتضى منصور على 21109 أصوات بينما حصد أحمد سليمان 15928 صوتا، في حين لم يكسب عمر هريدي سوى 958 صوتا.

وستكون هذه الولاية هي الثالثة تواليا لمرتضى منصور في منصب رئاسة الزمالك.

المصدر:"وسائل إعلام مصرية"