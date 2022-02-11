هاشتاغ (#КамиМыСТобой) "كاميلا نحن معك" يجتاح مواقع التواصل الروسية دعما للبطلة الأولمبية فالييفا

اجتاح هاشتاغ "كاميلا نحن معك" مواقع التواصل الاجتماعي في روسيا دعما للبطلة الأولمبية الروسية كاميلا فالييفا التي تشارك في النسخة الـ24 لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية "بكين 2022".

ويأتي انتشار الهاشتاغ "كاميلا نحن معك" (#КамиМыСТобой) على هذا النطاق الواسع، دعما للبطلة الروسية قبل انطلاق منافسات فردي السيدات في التزحلق الفني على الجليد، عقب اتهامات لها بتعاطي المنشطات وهو ما يهدد استمرار مشاركتها في الأولمبياد.

بعض التغريدات الداعمة لفالييفا:

- "كوني قوية من فضلك"

- "عن أي منشطات يتم الحديث لطفلة عمرها 15 عاما، كل الاتهامات لا أساس لها، الدواء الذي اضطرت فالييفا لتناوله لا يحسن الأداء لتنفيذ هذه الحركات الصعبة، لتحقيقها يجب أن تتوافر المهارة الموجودة لديها أساسا وليس المنشطات.

Ну какой допинг в 15 лет? Все обвинения - беспочвенная спекуляция! Заявление, что препарат никак не поспособствует повышению результатов сделали. Для выполнения таких финтов нужно мастерство, а не допинг. А мастерству Валиевой все сборные позавидуют! #wewillrocyou#Камимыстобойpic.twitter.com/IjEGo7pyoK — RussianRehab (@RehabLikeYou) February 10, 2022

- "كم أنا خائف عليكي، لا أريد أن تتدمر حياتك ومسيرتك الرياضية بسبب خطأ ليس لك ذنب فيه من شخص غير مسؤول".

#КамиМыСТобой мне так страшно за неё, я просто не хочу чтобы её спортивная мечта и карьера были разрушены чужими руками по чужой вине и безответственности 💔 pic.twitter.com/B8FFeOtILY — Danzo. (@med_dnz) February 9, 2022

- "لا تستحق ما يدور حولها حاليا، إنها من أعظم المتزلجين وهذا هو الذهب الحقيقي"

#КамиМыСТобой

Она не заслужила того, что сейчас на неё вылилось. Одна из сильнейших фигуристок и это её золото. pic.twitter.com/rmvYlpdJS4 — какая-то фаааан (@Peace_of_soull) February 9, 2022

وخطفت فالييفا البالغة 15 عاما الأنظار الاثنين الماضي في منافسات الفرق عند أدائها لجملتها الحركية في البرنامج الاختياري للتزحلق على الجليد، حيث نفذت بنجاح ولأول مرة في تاريخ الأولمبياد، قفزة مع أربع دورات في الهواء.

وبأدائها الرائع أحرزت فالييفا المركز الأول في البرنامج الاختياري برصيد 178.92 نقطة، لتقود الفريق الروسي لحصد "الميدالية الذهبية" برصيد 74 نقطة.

ومن المقرر أن تبدأ فالييفا مسابقة فردي السيدات في التزحلق الفني على الجليد في الـ15 من فبراير بالبرنامج القصير قبل أن تدخل منافسات البرنامج الاختياري بعدها بيومين.

ولكن اللجنة الأولمبية الدولية ذكرت أمس الأول، أن حفل توزيع الميداليات للتزلج الفني على الجليد للفرق في أولمبياد "بكين 2022" تم تأجيله بسبب مشكلة قانونية.

وقال الاتحاد الدولي للتزلج: "نشأ موقف أمس في وقت قصير، وهو ما يتطلب استشارة قانونية مع اللجنة الأولمبية الدولية".

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وأكدت وكالة الاختبارات الدولية (ITA) العثور على عقار "تريميتازيدين" المحظور في عينة واحدة لكاميلا فالييفا أخذتها وكالة "روسادا" في 25 ديسمبر 2021.

بينما قالت اللجنة الأولمبية الروسية إنها تتخذ جميع الإجراءات للاحتفاظ بالميدالية الذهبية للمتزلجين الروس في بطولة الفرق ضمن دورة الألعاب الأولمبية، وذلك وفقا لوكالة "نوفوستي" نقلا عن بيان صحفي للجنة.

وأشار البيان إلى أن نتيجة اختبارات كاميلا فالييفا جاءت سلبية قبل وبعد 25 ديسمبر 2021، بما في ذلك في بكين.

يذكر أنه في 25 ديسمبر 2021، تم أخذ عينة من كاميلا فالييفا خلال بطولة روسيا للتزحلق على الجليد في مدينة بطرسبورغ ، وتم العثور على مادة "تريميتازيدين" المحظورة، ما دفع الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات "روسادا" لاستبعاد الرياضية مؤقتا.

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وطعنت كاميلا فالييفا قرار إيقافها مؤقتا أمام اللجنة التأديبية لمكافحة المنشطات "روسادا" يوم 9 فبراير 2022، وعقدت جلسة استماع في نفس اليوم، وقررت الوكالة إلغاء عقوبة الإيقاف المؤقت للرياضية، مما سمح لها بمواصلة المشاركة في الألعاب الأولمبية "بكين 2022".

وفي وقت لاحق اليوم، أكدت الخدمة الصحفية للاتحاد الدولي للتزلج (ISU) أنه سيمارس حقه في الاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس) على قرار الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات "روسادا" الصادر يوم 9 فبراير، ومطالبة الكاس بإعادة التعليق المؤقت".

المصدر: RT