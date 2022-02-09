بعد إنجازها التاريخي.. بطلة أولمبية روسية مهددة بحرمانها من الذهب وسط شكوك باتهامات منسوبة لها

كشفت العديد من التقارير الإعلامية في الساعات الماضية سبب عدم تقليد الفريق الروسي في التزحلق الفني على الجليد للذهب رغم مرور يومين على إحرازه المركز الأول في أولمبياد بكين الشتوي.

وحسب وكالة "نوفوستي" الروسية، فإن شكوك اللجنة الأولمبية الدولية تحوم حول سقوط البطلة كاميلا فالييفا البالغة 15 عاما بفحص الكشف عن المنشطات والذي تم إجراؤه قبل انطلاق الألعاب الأولمبية الشتوية.

ومن المتوقع أن تصدر اللجنة الأولمبية الدولية قرارها النهائي في الساعة الرابعة من فجر الغد الخميس.

وخطفت فالييفا الأنظار أمس الأول عند أدائها لجملتها الحركية في البرنامج الاختياري للتزحلق على الجليد، حيث نفذت بنجاح ولأول مرة في تاريخ الأولمبياد، قفزة مع أربع دورات في الهواء.

«Почему информация о допинг-тесте Валиевой всплыла только сейчас?»



Дмитрий Губерниев удивлен информацией о допинг-тесте Валиевойhttps://t.co/rptOxJ0236pic.twitter.com/Jot8wCQ8YE — РИА Новости Спорт (@rsportru) February 9, 2022

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وبأدائها الرائع أحرزت فالييفا المركز الأول في البرنامج الاختياري برصيد 178.92 نقطة، لتقود الفريق الروسي لحصد "الميدالية الذهبية" برصيد 74 نقطة.

ونال الفريق الأمريكي المركز الثاني برصيد 65 نقطة، فيما حصل الفريق الياباني على المركز الثالث برصيد 63 نقطة.

ومثل الفريق "الذهبي" الروسي كل من:

- مارك كوندراتيوك بفئة الفردي

- أنستاسيا ميشينا وألكسندر غالياموف بفئة الزوجي المختلط للتزحلق على الجليد.

- فيكتوريا سينيتسينا ونيكيتا كاتسالابوف بفئة الزوجي المختلط للرقص على الجليد.

- كاميلا فالييفا بفئة فردي السيدات.

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ومن المقرر أن تبدأ فالييفا مسابقة فردي السيدات في التزحلق الفني على الجليد في الـ15 من فبراير بالبرنامج القصير قبل أن تدخل منافسات البرنامج الاختياري بعدها بيومين.

وجاءت التسريبات بسقوط فالييفا بفحص المنشطات كالصاعقة على عشاق البطلة الروسية وشكك الكثيرون بمصداقية الأنباء متسائلين سبب التأخير في الكشف عن النتيجة وخصوصا أن فالييفا أجرت الفحوص قبل انطلاق الأولمبياد.

ونقلت "نوفوستي" عن مصدر في الألعاب الأولمبية أن فالييفا البالغة 15 عاما تصنف ضمن "الأشخاص المحميين" لأن عمرها يقل عن 16 عاما وهي الفئة التي لا يمكن إدانتها بتعاطي المنشطات.

المصدر: rsport.ria.ru