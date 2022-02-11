مصر.. اشتباكات عنيفة داخل نادي الزمالك (فيديو)

شهدت انتخابات نادي الزمالك المصري، اشتباكات عنيفة بالأيدي بين أنصار مرشحي رئاسة النادي الأبيض مرتضى منصور وأحمد سليمان، وسط تواجد الثنائي.

ما يحدث في نادي الزمالك مهزله مش انتخابات

بيقوله نسيت نفسك ولا ايه يا مجدي وصلنا لمرحله تتطلب اغلاق الزمالك والله pic.twitter.com/IH4mwXELon — Tarek mohammed (@Tarekmohammed20) February 11, 2022

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وبدأت الأزمة بعد منع أنصار أحمد سليمان من توزيع منشورات تأييد له، الأمر الذي دفعه للغضب وشكوى مرتضى منصور، الأمر الذي دفع الأخير للتلاسن اللفظي معه.

وتوقفت العملية الانتخابية لمدة 20 دقيقة وعادت من جديد بمشاركة 70 مرشحا، من بينهم 3 على مقعد الرئيس، وهم مرتضى منصور وأحمد سليمان وعمر هريدي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية