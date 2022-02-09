تعرف على ترتيب جدول الميداليات بعد خامس أيام منافسات أولمبياد "بكين 2022"

صعد المنتخب الألماني اليوم الأربعاء لصدارة جدول ترتيب ميداليات النسخة الـ24 من الألعاب الأولمبية الشتوية "بكين 2022" والتي تستضيفها الصين خلال الفترة من 4 ولغاية 20 فبراير الجاري.

وأضافت ألمانيا إلى رصيدها اليوم ميداليتين ذهبيتين وفضية واحدة لتنتزع صدارة جدول الميداليات من السويد التي تراجعت إلى المركز الثالث بعد أن اكتفت بميدالية برونزية واحدة.

ورفعت روسيا رصيدها من الميداليات الملونة إلى 11 ميدالية بعد أن توج سيميون إلستراتوف بميدالية برونزية في مسابقة التزلج السريع على مضمار الجليد لمسافة 1500 م.

ترتيب جدول الميداليات بعد منافسات اليوم الخامس من أولمبياد بكين:

1- ألمانيا (5 ذهبية و3 فضية)

2- النرويج (4 ذهبية وفضيتان و4 برونزية)

3- السويد (4 ذهبية وفضية وبرونزيتان)

4- هولندا (3 ذهبية و3 فضية وبرونزية)

5- الصين (3 ذهبية وفضيتان)

6- النمسا (ميداليتان ذهبيتان و4 فضية و4 برونزية)

7- إيطاليا (ذهبيتان و4 فضية وبرونزية واحدة)

8- روسيا (ميداليتان ذهبيتان، 3 فضية و6 برونزية).

الجدول كاملا:

المصدر: olympics.com