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تشيلسي يقصي الهلال ويضرب موعدا ناريا مع بالميراس في نهائي كأس العالم للأندية

الرياضة

تشيلسي يقصي الهلال ويضرب موعدا ناريا مع بالميراس في نهائي كأس العالم للأندية
AFP Giuseppe CACACE
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تأهل تشيلسي الإنجليزي إلى نهائي كأس العالم للأندية بكرة القدم بعد تغلبه على الهلال السعودي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن الدور نصف النهائي من المسابقة.

ويدين "البلوز" بالفضل في الفوز لنجمه البلجيكي روميلو لوكاكو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ32 من عمر اللقاء.

وسيتنافس تشيلسي (بطل أوروبا) على رفع كأس البطولة السبت المقبل مع بالميراس البرازيلي (بطل أمريكا الجنوبية) الذي تأهل إلى النهائي بعد فوزه على الأهلي المصري (بطل إفريقيا) بهدفين نظيفين أمس الثلاثاء.

في المقابل، سيلعب الهلال (بطل آسيا) مع الأهلي لتحديد صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية.

المصدر: RT

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