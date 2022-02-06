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بولشونوف يمنح روسيا أول ميدالية ذهبية في أولمبياد بكين

الرياضة

بولشونوف يمنح روسيا أول ميدالية ذهبية في أولمبياد بكين
Sputnik
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منح المتزلج الروسي، ألكسندر بولشونوف، أول ميدالية ذهبية لبلاده في الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة حاليا في بكين، وذلك بعد إحرازه ذهبية مسابقة السكياتلون.

وأحرز بولشونوف المركز الأول في مسابقة السكياتلون لمسافة 30 كم (15+15)، بزمن قدره ساعة واحدة و16 دقيقة وتسع ثوان.

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وعادت الميدالية الفضية، لممثل آخر عن الفريق الروسي، دينيس سبيتسوف، الذي حل ثانيا.

أما الميدالية البرونزية، فكانت من نصيب المتزلج الفنلندي، إيفو نيسكانين.

وهذه الميدالية الذهبية هي الأولى لروسيا في ألعاب بكين، التي انطلقت منافساتها يوم الجمعة الماضي، وتستمر حتى الـ20 من الشهر الجاري.

المصدر: sport-express.ru

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