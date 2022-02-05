هاري كين يتغزل في صلاح

كال مهاجم نادي توتنهام ومنتخب إنجلترا، هاري كين، المديح للنجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول.

وقال كين، في حوار مع قناة "أمازون" تضمن عدة مواضيع منها رأيه في أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي: "محمد صلاح كان رائعا.. إنه يتألق أمام أكبر فرق الدوري الممتاز، متواجد بشكل دائم، وبدأ الموسم بطريقة رائعة".

وأردف: "بفضل صلاح اقترب ليفربول من مقدمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز".

واختار كين، صلاح ضمن تشكيلته لأفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، والتي ضمت خمسة لاعبين، وهم هوغو لوريس وسون من توتنهام، وصلاح من ليفربول، ونغولو كانتي ورييس جيمس من تشيلسي.

ويقدم صلاح، الذي يتواجد حاليا مع منتخب بلاده الذي بلغ نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في الكاميرون، أداء مبهرا مع ليفربول هذا الموسم، حيث يتصدر حاليا جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفا، بفارق ستة أهداف عن أقرب منافسيه.

المصدر: وكالات