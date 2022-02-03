إيتو يخرج عن صمته ويكشف حقيقة تصريحاته بشأن "الحرب" في لقاء مصر

كشف النجم الكاميروني، صامويل إيتو، حقيقة التصريحات التي أدلى بها للاعبي منتخب بلاده، والتي قال فيها إنه يعتبر المباراة المقبلة للكاميرون في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا "حربا".

وقال إيتو، الذي يشغل حاليا منصب رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، في تصريحات جديدة، إنه لم يكن يقصد الإساء لأي دولة في تصريحاته السابقة، مضيفا: "حين كنت أتحدث للاعبي المنتخب الكاميروني لم نكن وقتها نعلم منافسنا القادم بين مصر والمغرب، والهدف من حديثي لم يكن إهانة أو أي شيء، لكنه كان ببساطة تحفيزا لمنتخب الكاميرون".

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وتابع: "لم يكن هدفنا التقليل من شأن أي دولة، فقط رسالة تحفيزية للاعبين، خاصة أن الكاميرون ضحت بالكثير لاستضافة كأس إفريقيا".

وأوضح إيتو: "نريد أن نذهب بعيدا في هذه المنافسة، بالفعل، لسنا بعيدين عن المباراة النهائية، بالنسبة للشعب الكاميروني يجب أن يكون الدافع ثابتا".

ويحتضن ملعب "أولمبي" في العاصمة الكاميرونية ياوندي، اليوم الخميس، مباراة المنتخب الكاميروني ونظيره المصري، لتحديد خصم منتخب السنغال في النهائي.

المصدر: وكالات