كيروش يوجه رسالة عاجلة للاعبي مصر قبيل موقعة الكاميرون

وجه المدير الفني لمنتخب مصر، البرتغالي كارلوس كيروش، رسالة للاعبي "الفراعنة" قبل ساعات من مواجهة الكاميرون اليوم الخميس، في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

وقال كيروش في رسالته التي نشرها الاتحاد المصري لكرة القدم على حسابه في موقع "تويتر": "شباب منتخب مصر. الحرب. الحرب مستمرة من خلف الكواليس مع كل معانيها الباهظة والقرارات غير العادلة ضد فريقنا".

وأضاف: "نحن نواجه فقط ألعاب ذهنية صغيرة ينتجها قاصرون يحاولون بها تشتيت تركيزنا. الحقيقة فقط أنهم يستطيعون فقط رفع ثقتنا وإشعال حماسنا لأداء أفضل. ويستطيعون فقط أن يؤثروا على فريقنا بمزيد من الحماس والقوة لانتفاضتنا وأداء مهمتنا".

وتابع: "الفائزون يأخذون كل شيء وسوف نتوقف فقط عن الصراع ونستريح بعد انتهاء المباراة. الفائزون يأخذون كل شيء ولن نترك شيئا للأخرين".

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وتأتي رسالة كيروش ردا على رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، صامويل إيتو، الذي كان قد شبه مباراة مصر والكاميرون بالحرب ويجب الفوز بها.

وقد تكون الرسالة أيضا ردا على تعرض منتخب مصر لمضايقات في مرانه أمس الأربعاء، حيث اضطر الجهاز الفني لـ"الفراعنة" بقيادة كيروش، إيقاف التدريبات أكثر من مرة، بعدما لاحظ وجود طائرة تحلق في السماء بصورة متكررة لا علاقة لها ببعثة المنتخب.

وسيتنافس المنتخبان المصري والكاميروني على بطاقة العبور الثانية للمحطة الأخيرة من النسخة الحالية لبطولة أمم إفريقيا، حيث يلتقي الفائز من هذه المباراة مع السنغال التي حجزت البطاقة الأولى إلى النهائي، بفوزها أمس الأربعاء على بوركينا فاسو بنتيجة 3-1.

المصدر: RT