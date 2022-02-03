مدرب منتخب السنغال يتحدى مصر والكاميرون

شدد المدير الفني لمنتخب السنغال، أليو سيسيه، على أن هدفه من المشاركة في كأس أمم إفريقيا في الكاميرون، هو التتويج باللقب، وذلك عقب تأهل "أسود التيرانغا" للمباراة النهائية.

وقال سيسيه في مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء، بعد فوز السنغال على بوركينا فاسو 3-1 وتأهلها للنهائي القاري: "الآن أشعر بقليل من الصعوبة في التعبير عن مشاعري، ولكنني في ذات الوقت أشعر برضا كبير".

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وأضاف: "أريد أن أهنئ اللاعبين، لأنهم عادوا من بعيد، فقد تعاملوا مع المباراة بالعقلية الصحيحة".

وأردف سيسيه: "أؤكد أن أفضل أمر للمنتخب الوطني هو امتلاك نوعية اللاعبين، الذين يتعاملون مع المباريات بأفضل عقلية".

واستطرد: "نحن راضون تماما، لكن تلك ليست النهاية التي جئنا من أجلها، فالذي جاء بنا هو أن نمضي نحو الفوز باللقب".

وأكمل مدرب السنغال متحديا المنتخبين المصري والكاميروني اللذين سيتواجهان في وقت لاحق اليوم الخميس لتحديد المتأهل الثاني لنهائي كأس أمم إفريقيا: "سواء واجهنا الكاميرون أو مصر، سنكون على رأس إفريقيا العظيمة".

تجدر الإشارة إلى أن منتخب السنغال لم يسبق له التتويج بكأس أمم إفريقيا، وكان قد خسر نهائي النسخة الماضية في العام 2019 أمام الجزائر بهدف دون رد.

المصدر: وكالات