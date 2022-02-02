"أسد الهلال" يهدد عرش المصري محمد مصطفى

أعلن نادي غلطة سراي التركي لكرة القدم اليوم الأربعاء عودة المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز من جديد إلى صفوفه، بعد انتهاء تجربته مع الهلال السعودي وإنهاء عقده بالتراضي.

ونشر غلطة سراي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" صورة لغوميز وهو يوقع العقد الجديد مع ملخص لمسيرته، معلقا في بيان: "توصل غلطة سراي لاتفاق مع بافيتيمبي غوميز، ويرحب النادي بعودته ويتمنى له كل التوفيق".

📸 B A F E T I M B I G O M I S 🦁✍️😍 pic.twitter.com/EhmNynfWdo — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 2, 2022

وبعودة جوميز سيكون موقع المهاجم المصري مصطفى محمد في تشكيلة غلطة سراي في خطر، في ظل تراجع مستوى اللاعب حاليا مع منتخب مصر، في كأس أمم إفريقيا 2021.

وكان نادي الهلال أعلن في 25 يناير الحالي، انفصاله عن غوميز بعد 3 أعوام ونصف قضاها اللاعب بين جدرانه.

ونشر الهلال مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "تويتر" علق عليه باللغة الفرنسية "وداعا بافيتيمبي"، دون أن يكشف عن المزيد من التفاصيل، رغم أن عقد المهاجم الفرنسي كان ينتهي في نهاية الموسم.

وانضم غوميز إلى صفوف الهلال في أغسطس 2018، وشارك مع "زعيم آسيا" في 147 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها ما يزيد على 107 أهداف، وتوج معه بدوري أبطال آسيا مرتين عامي (2019 و2021)، كما فاز معه بالدوري السعودي مرتين، وكأس ملك السعودية مرة واحدة.

وسبق لغوميز اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع سوانزي سيتي، كما لعب لفريقي سانت إيتيان وأولمبيك ليون في فرنسا.

وخاض بافيتيمبي غوميز (36 عاما) 42 مباراة خلال فترته الأولى مع غلطة سراي في كل المسابقات، سجل خلالها 32 هدفا، إضافة إلى 10 تمريرات حاسمة.

المصدر: وكالات