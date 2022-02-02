ميندي يخضع للمحاكمة بتهم الاغتصاب

سيخضع الفرنسي بينجامين ميندي مدافع نادي مانشستر سيتي الإنكليزي لكرة القدم للمحاكمة في يوليو المقبل بتهمة الاغتصاب والاعتداء على ست نساء، حسب ما أعلنت المحكمة اليوم الأربعاء.

ويواجه بينجامين ميندي، البالغ من العمر 27 عاما، الآن تسع تهم، بينها سبع متعلقة بالاغتصاب، من قبل ست نساء.

وحدد القاضي باتريك تومسون يوم 25 يوليو موعدا لمحاكمة بينجامين ميندي وشريكه في التهمة لويس ساها ماتوري. جلس مترجم فرنسي بين الرجلين، وتحدث ميندي فقط لتأكيد هويته. ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة لمدة ستة أسابيع فيما حدد تومسون جلسة استماع أخرى في 11 مارس.

وظهر بينجامين ميندي، والذي أوقفه ناديه عن ممارسة اللعبة منذ أغسطس الماضي، في قفص الاتهام في محكمة تشيستر كراون، حيث واجه تهمة جديدة بمحاولة اغتصاب.

وأفرجت محكمة في شمال غرب إنكلترا الشهر الماضي، بالكفالة عن الرجلين بعد أن كانا محتجزين منذ اعتقالهما في أغسطس الماضي.

وانضم بينجامين ميندي إلى صفوف مانشستر سيتي في العام 2017 قادما من موناكو، وخاض معه 75 مباراة.

المصدر: "AFP"