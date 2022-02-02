حكيمي يوجه رسالة مؤثرة للمغاربة

وجه النجم المغربي أشرف حكيمي المحترف في نادي باريس سان جيرمان، رسالة مؤثرة للجماهير المغربية بعد أيام من إقصاء "أسود الأطلس" على يد مصر من الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا.

وبعد انقشاع غبار المعركة الكروية بين المنتخبين المصري والمغربي التي أقيمت الأحد الماضي وانتهت بفوز "الفراعنة" 2-1، نشر حكيمي سلسلة من الصور على حسابه الرسمي في "إنستغرام"، وأرفقها برسالة للجماهير المغربية جاء فيها "فخور جدا بقتالية المجموعة في كأس إفريقيا، من الصعب جدا تقبل مرارة الإقصاء لكننا سنواصل الصراع من أجل إرضائكم وتحقيق نتائج توازي انتظاراتكم. الآن نحتاج دعمكم أكثر من أي وقت مضى لضمان مقعد في المونديال، ديما مغرب".

وكانت الجماهير المغربية، تمني النفس في أن يهديهم حكيمي ورفاقه لقب كأس الأمم الإفريقية الغائب عن خزائن "أسود الأطلس" منذ العام 1976، لكنهم خيبوا الآمال، وودعوا البطولة من دور الثمانية.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب المغربي سيواجه نظيره الكونغو الديمقراطية ذهابا وإيابا في 24 و29 مارس المقبل، ضمن الدور الفاصل المؤهل لنهائيات مونديال "قطر 2022".

المصدر: RT