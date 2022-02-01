رسميا.. الجزائري بلايلي ينضم لنادي بريست

أعلن نادي بريست الفرنسي، أمس الاثنين، تعاقده مع الدولي الجزائري يوسف بلايلي حتى نهاية الموسم الحالي، وذلك قبيل ساعات من إغلاق باب الانتقالات الشتوية.

وسيعتمد بريست على بلايلي في تعويض رحيل رومان فيفر الذي وقع أمس الاثنين على كشوفات نادي ليون.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن عقد بلايلي مع بريست يتضمن خيار التجديد لثلاثة مواسم أخرى.

وكان بلايلي لاعب الوسط الذي سيبلغ عامه الثلاثين في مارس المقبل، تحرر من عقده الممتد على 18 شهرا "بالتراضي" مع نادي قطر القطري، غداة تسجيله هدف الفوز لمنتخب بلاده في مرمى قطر ضمن نصف نهائي كأس العرب لكرة القدم في الدوحة الشهر الماضي.

وسرق بلايلي الأضواء في بطولة كأس العرب التي ظفرت الجزائر بلقبها بالفوز على تونس في المباراة النهائية، وسجل هدفين وصنع آخر.

وشارك بلايلي أيضا في كأس أمم إفريقيا الحالية في الكاميرون، غير أن الجزائر حاملة اللقب ودعت البطولة من الدور الأول.

المصدر: أ ف ب