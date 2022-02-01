نيس يقصي باريس سان جيرمان من كأس فرنسا

أقصى نيس مضيفه باريس سان جيرمان من الدور ثمن النهائي لكأس فرنسا، أمس الاثنين، بفوزه عليه بركلات الترجيح 6-5، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وشارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أساسيا في صفوف سان جيرمان، في حين جلس مهاجمه كيليان مبابي على مقاعد البدلاء، قبل مشاركته في نصف الساعة الأخير.

كما غاب النجم الأرجنتيني الآخر أنخل دي ماريا، في حين لم يتعاف البرازيلي نيمار من إصابة أبعدته عن الملاعب في الشهرين الأخيرين.

وكان باريس سان جيرمان الطرف الأفضل في مواجهة وصيفه في الدوري المحلي، لكن لاعبيه لم يجدوا طريقهم إلى المرمى وسط التكتل الدفاعي للضيوف.

وبعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ولأن قوانين مسابقة كأس فرنسا تقضي باللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة، فقد ابتسمت لنيس الذي تصدى حارسه مارسيت بولكا المعار من باريس سان جيرمان بالذات، لكرتي الأرجنتيني دانيال باريديس والشاب كزافي سيمون.

المصدر: وكالات