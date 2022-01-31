استمرار التحقيق مع غرينوود المتهم بالاغتصاب

لا يزال ماسون غرينوود لاعب مانشستر يونايتد رهن الاحتجاز في مانشستر بعد منح المحققين في تهمة الاغتصاب المنسوبة إليه مزيدا من الوقت لاستجوابه.

واعتقل غرينوود (20 عاما) يوم أمس الأحد، بعد أن نشرت صديقته هارييت روبسون مقاطع فيديو وصورا وتسجيلا صوتيا على حسابها في "إنستغرام"، متهمة اللاعب بالاعتداء العنيف عليها، قبل حذفها، ولكن تم تشاركها على نطاق واسع.

Harriet Robson, the girlfriend of Manchester United player, Mason Greenwood accuses him of domestic violence and sexual assault.



In several posts on her official Instagram account, Harriet is seen covered in blood and bruises on her body. She also posted an audio recording pic.twitter.com/t2QCN3tRTi — Sergeant Olori (@OloriSupergal) January 30, 2022

وقالت شرطة مانشستر يوم الاثنين: "منح المحققون وقتا إضافيا للتحدث مع رجل في العشرينات من عمره محتجز للاشتباه في اغتصابه واعتدائه على امرأة".

وأضافت أن "المشتبه به اعتقل بعد ظهر أمس ولا يزال رهن الاعتقال".

وأضافت: "التحقيقات جارية ويتم تقديم دعم متخصص للضحية. نذكر الأشخاص بتجنب أي تعليق أو مشاركة صور قد تضر بحق الضحية في إخفاء هويته مدى الحياة، أو المخاطرة بإلحاق الضرر بالتحقيق المباشر بإجراءات نشطة".

The police have been given extra time to question Mason Greenwood. https://t.co/Korf19qFdP — Off The Ball (@offtheball) January 31, 2022

وقال نادي مانشستر يونايتد إن لاعبه غرينوود: "لن يعود إلى التدريبات أو يلعب المباريات حتى إشعار آخر"، لكنه لم يوقفه رسميا بعد.

وأوقفت شركة "نايكي" للملابس الرياضية اليوم الاثنين، رعايتها لغرينوود، الذي لعب مرة واحدة مع إنجلترا في عام 2020.

وقالت نايكي في بيان "لقد علقنا علاقتنا مع ميسون غرينوود ... نحن قلقون للغاية من المزاعم المقلقة وسنواصل مراقبة الوضع عن كثب".

ويرتبط ميسون غرينوود، الذي سجل ستة أهداف هذا الموسم بقميص مانشستر يونايتد، لديه بعقد مع "الشياطين الحمر" حتى عام 2025.

المصدر: (أ ب)