في فيديو طريف.. صلاح يطلق لقبا على الحضري ويكشف عن تنبؤاته له قبل مواجهة المغرب

حرص مدرب حراس مرمى منتخب مصر عصام الحضري على مشاركة متابعيه أفراحه مع النجم محمد صلاح قائد "الفراعنة" بالفوز على المغرب (2-1) في دور الثمانية لكأس أمم إفريقيا في الكاميرون.

وقال عصام الحضري في مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام" يجمعه مع محمد صلاح، "مبروك يا مو" وهو يضحك، ليرد قائد "الفراعنة" مازحا: "جامايكا قال لي قبل الماتش هتجيب غولين".

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وسجل محمد صلاح هدف التعادل لمنتخب "الفراعنة" في الوقت المناسب بحلول الدقيقة الـ53 من زمن اللقاء، ومن ثم صنع هدف الفوز لزميله المهاجم محمود حسن تريزيجه، عند الدقيقة العاشر من زمن الشوط الإضافي الأول، بتمريرة على طبق من ذهب.

المصدر: وكالات