"الكاف" يفتح تحقيقا في واقعة مباراة مصر والمغرب

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، فتح تحقيق في الأزمة التي نشبت بين لاعبي مصر والمغرب أمس الأحد، بعد مواجهة المنتخبين في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

وقال مصدر في منتخب مصر لموقع "kooora"، اليوم الاثنين، إن "الكاف" أخطر بعثة منتخب مصر بفتح تحقيق في الواقعة لمعرفة الأسباب والملابسات الخاصة بما حدث.

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وشهدت المباراة مشادات قوية ومشاجرة بين اللاعبين بسبب تدخل قوي من المهاجم المصري مصطفى محمد في حق النجم المغربي أشرف حكيمي، وانتهت المشاجرة بإنذار كل من مصطفى محمد وحكيمي.

أحداث لا رياضية.. اشتباك بالأيدي بين لاعبي المغرب ومصر بعد نهاية المباراة 🇪🇬🇲🇦#مصر_المغربpic.twitter.com/FI8ywnNDAr — 🦅🅼🅾🅷🅰🅼🅼🅴🅳 🅵🅰🅳🅻🦅 (@MidoFadl891) January 30, 2022

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ولكن عقب المباراة اندلعت مشادات أخرى، حيث اشتبك عدد من لاعبي المنتخبين في الممر المؤدي إلى غرف الملابس.

وانتهت المباراة بفوز منتخب مصر على نظيره المغربي بهدفين مقابل هدف واحد بعد التمديد، ليحجز "الفراعنة" بطاقة العبور للمربع الذهبي لمواجهة الكاميرون.

المصدر: "kooora" + وكالات