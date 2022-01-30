اشتباك بين لاعب مصري ومغربي بعد المباراة (فيديو)

اشتبك لاعبون في منتخبي مصر والمغرب عند مدخل غرف خلع الملابس في أعقاب المباراة التي جمعت بينهما في ربع كأس الأمم الإفريقية، وفقا لما وثقه مقطع فيديو متداول.

ولم يظهر الفيديو تفاصيل الاشتباك أو سببه.

وفي تصريح لقناة "صدى البلد" المصرية، كشف الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط، تفاصيل العراك بين اللاعب المغربي يوسف نصيري ولاعب المنتخب المصري أحمد فتوح، بعد المباراة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية أن مشادات حدثت بين يوسف نصيري وأحمد فتوح وانتهت هذه المشادة بعد تدخل أحد اللاعبين.

وذكر أحمد عبد الباسط أن العصبية ظهرت على لاعبي المغرب خلال المباراة.

أحداث لا رياضية.. اشتباك بالأيدي بين لاعبي المغرب ومصر بعد نهاية المباراة 🇪🇬🇲🇦 pic.twitter.com/DWj77om6zj — Le360 Sport (@Le360sport) January 30, 2022

وكانت المباراة ذاتها قد شهدت اشتباكا آخر وقع إثر مشادة كلامية بين مهاجم منتخب مصر مصطفى محمد، وأشرف حكيمي ظهير منتخب المغرب.

وشهدت الدقيقة 75 من المباراة اشتباكات بين لاعبي الفريقين في المباراة التي جمعتهما ضمن مواجهات ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون.

وقعت الاشتباكات بسبب كرة مشتركة بين مصطفى محمد وأشرف حكيمي ليتدخل لاعبو الفريقين، فيما أشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه اللاعبين.

وبلغ منتخب مصر نصف نهائي البطولة بعد أن قلب تخلفه أمام نظيره المغربي إلى فوز 2-1.

وتقدم المغرب بهدف سجله سفيان بوفال من ركلة جزاء (دق 7)، وردت مصر بهدفين لمحمد صلاح (دق 53) ومحمود حسن "تريزيغيه" (دق 100) لتضرب موعدا مع الكاميرون الخميس المقبل.

ويسعى المنتخب المصري إلى التتويج الثامن بعد تتويجه أعوام 1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008 و2010، فيما لم يتمكن فريق "أسود الأطلس" من مواصلة السعي نحو لقبهم الثاني بعد 1976.

المصدر: وسائل إعلام مصرية