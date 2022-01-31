"مش حخرج".. أبو جبل يتحامل على نفسه ويتصدى لكرة "هدف" للمغرب .. فيديو

شهدت مباراة المنتخب المصري ونظيره المغربي (2-1) التي جمعتهما مساء أمس الأحد، في الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم، مشهدا مؤثرا لحارس مرمى "الفراعنة" محمد أبو جبل.

وتعرض محمد أبو جبل لإصابة في عضلة الفخذ الأيسر، بعد أن أنقذ مرماه من فرصة هدف محقق، بتصدييه ببراعة للكرة الرأسية التي سددها المدافع المغربي، نايف أكرد، من داخل منطقة الجزاء، وتلقى حارس المرمى العلاج وتحامل على نفسه وواصل اللقاء.

جبل اسمًا وفعلًا ⛰️



محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر حافظ على تعادل الفراعنة أمام المغرب بهذا التصدي المتقن في الدقائق الأخيرة من ربع نهائي #كأس_الأمم_الإفريقية2021 🧤#كأس_الأمم_الإفريقية | #الكاميرون2021pic.twitter.com/2F62MuqI0N — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 31, 2022

ولكن أبو جبل سقط على أرض الملعب في الثواني الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، وتلقى العلاج مرة أخرى، وبدا غاضبا ورفض الخروج، في حديث مع زملائه قائلا "مش حخرج.. مش حخرج"، ليصر على استكمال المواجهة وتحمل الإصابة.

#مصر_المغرب

أبو جبل مش حخرج سلامتك نسيبنا 💪💪

يارب تربح مصر يارب ❤️ pic.twitter.com/GwjuXHM8tT — 😍MIMI⁦ 🇩🇿⁩ℳ🅐🅝🅐ℛ🇩🇿⁩MIMA 😍 (@miima_miimi) January 30, 2022

ولكن في الدقيقة الخامسة من الوقت الإضافي، لم يستطع أبو جبل استكمال اللقاء، ودفع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش بمحمد صبحي كبديل في الشوط الإضافي الأول، ليدخل أبوجبل في نوبة بكاء عقب جلوسه على مقاعد البدلاء بعد استبداله.

وشارك أبو جبل، حارس مرمى الزمالك، أمام منتخب كوت ديفوار "ساحل العاج" بديلا بعد إصابة الحارس الأساسي محمد الشناوي، وتألق بشكل لافت وقاد منتخب "الفراعنة" إلى الدور ربع النهائي، بتصديه لركلة ترجيحية.

أن تكون راسيًا كالجبال! أن تكون كما اسمِكَ حاضرًا كالجبل. ⛰️



🇪🇬 البديل الذهبي محمد أبو جبل ضرب مثلًا في كيف يكونُ البديلُ خارقًا للعادة. 🧤#كأس_الأمم_الإفريقية2021 | #الكاميرون2021 | @mohmedabogabal | @EFApic.twitter.com/dCOxkZOruQ — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 30, 2022

وكشف مدرب حراس مرمى منتخب مصر، عصام الحضري، بعد الفوز على نظيره المغربي (2-1)، على ملعب "أحمدو أهيدجو" بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، أن حراس المرمى الأربعة على أتم الاستعداد لأي مباراة، وأي منهم سيلعب وسيكون الأفضل وعلى مستوى عال كما رأينا جميعا.

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وأضاف: "سننتظر أشعه أبو جبل، وطبيب الفريق هو صاحب الرأي في مشاركة الشناوي. لن نجازف بمشاركة حارس مرمى لم يتم اكتمال شفائه بنسبة 100%".

وسيكون منتخب مصر على موعد مع نظيره الكاميروني، يوم الخميس المقبل، على ملعب "باول بيا ستاديوم" بالعاصمة ياوندي، وذلك في الدور قبل النهائي للنسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

المصدر: وكالات