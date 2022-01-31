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"مش حخرج".. أبو جبل يتحامل على نفسه ويتصدى لكرة "هدف" للمغرب .. فيديو

الرياضة

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شهدت مباراة المنتخب المصري ونظيره المغربي (2-1) التي جمعتهما مساء أمس الأحد، في الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم، مشهدا مؤثرا لحارس مرمى "الفراعنة" محمد أبو جبل.

وتعرض محمد أبو جبل لإصابة في عضلة الفخذ الأيسر، بعد أن أنقذ مرماه من فرصة هدف محقق، بتصدييه ببراعة للكرة الرأسية التي سددها المدافع المغربي، نايف أكرد، من داخل منطقة الجزاء، وتلقى حارس المرمى العلاج وتحامل على نفسه وواصل اللقاء.

ولكن أبو جبل سقط على أرض الملعب في الثواني الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، وتلقى العلاج مرة أخرى، وبدا غاضبا ورفض الخروج، في حديث مع زملائه قائلا "مش حخرج.. مش حخرج"، ليصر على استكمال المواجهة وتحمل الإصابة.

ولكن في الدقيقة الخامسة من الوقت الإضافي، لم يستطع أبو جبل استكمال اللقاء، ودفع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش بمحمد صبحي كبديل في الشوط الإضافي الأول، ليدخل أبوجبل في نوبة بكاء عقب جلوسه على مقاعد البدلاء بعد استبداله.

وشارك أبو جبل، حارس مرمى الزمالك، أمام منتخب كوت ديفوار "ساحل العاج" بديلا بعد إصابة الحارس الأساسي محمد الشناوي، وتألق بشكل لافت وقاد منتخب "الفراعنة" إلى الدور ربع النهائي، بتصديه لركلة ترجيحية.

وكشف مدرب حراس مرمى منتخب مصر، عصام الحضري، بعد الفوز على نظيره المغربي (2-1)، على ملعب "أحمدو أهيدجو" بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، أن حراس المرمى الأربعة على أتم الاستعداد لأي مباراة، وأي منهم سيلعب وسيكون الأفضل وعلى مستوى عال كما رأينا جميعا.

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وأضاف: "سننتظر أشعه أبو جبل، وطبيب الفريق هو صاحب الرأي في مشاركة الشناوي. لن نجازف بمشاركة حارس مرمى لم يتم اكتمال شفائه بنسبة 100%".

وسيكون منتخب مصر على موعد مع نظيره الكاميروني، يوم الخميس المقبل، على ملعب "باول بيا ستاديوم" بالعاصمة ياوندي، وذلك في الدور قبل النهائي للنسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

المصدر: وكالات 

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