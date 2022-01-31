رسميا.. إريكسن يعود للدوري الإنجليزي الممتاز

عاد صانع الألعاب الدنماركي كريستيان إريكسن، إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بانضمامه اليوم الاثنين لنادي برينتفورد، في صفقة انتقال حر.

وقال نادي برينتفورد على موقعه الرسمي، إنه وقع عقدا مع إريكسن حتى نهاية الموسم الجاري، وإنه ينتظر حصول لاعبه الدنماركي الجديد على البطاقة الدولية من الفيفا.

It's Official, @ChrisEriksen8 is a Bee



🇩🇰 The Danish international will link up with Bees for rest of season



📄 https://t.co/6cDQ91l2dl#BrentfordFC#EriksenJoinspic.twitter.com/r57bj2FLJp — Brentford FC (@BrentfordFC) January 31, 2022

بينما أكد الصحفي الرياضي الشهير المختص في انتقالات لاعبي ومدربي كرة القدم، الإيطالي فابريسيو رومانو، أن عقد إريكسن يسمح لبرينتفورد بتجديد بقاء اللاعب الدنماركي معه لموسم آخر أي حتى يونيو 2023.

Official, confirmed. Christian Eriksen is back, here we go! 🇩🇰 #Eriksen



Brentford have completed the signing of Eriksen on a six month deal with option to extend until June 2023.



He wanted to play football again and it’s now signed.



Best news of the window so far.#DeadlineDaypic.twitter.com/lOWd317j9T — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2022

وكان إريكسن، تعرض لسكتة قلبية في كأس أوروبا الصيف الفائت وخضع لزراعة جهاز تنظيم ضربات القلب.

وأنهى صاحب الـ29 عاما، عقده مع فريقه السابق إنتر ميلان بالتراضي في ديسمبر الماضي، إذ يحظر الدوري الإيطالي على اللاعبين استخدام أجهزة تنظيم ضربات القلب.

وكان إريكسن، أمضى فترة ناجحة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع نادي توتنهام بين العامين 2013 و2020 قبل انتقاله لإنتر ميلان.

تجدر الإشارة إلى أن برينتفورد، يحتل حاليا المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة.

المصدر: brentfordfc.com