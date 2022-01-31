تصرف رائع من صلاح تجاه حكيمي بعد نهاية مباراة مصر والمغرب (فيديو)

حرص هداف منتخب مصر، محمد صلاح، على مواساة النجم المغربي، أشرف حكيمي بعد نهاية مباراة منتخبي بلديهما أمس الأحد، في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، بفوز "الفراعنة" 2-1 بعد التمديد.

وانتشرت صور لصلاح، وهو يجلس في الملعب بجوار حكيمي بعد المباراة ويواسيه، قبل أن يحضنا بعضها البعض في لقطة جميلة.

وحرص صلاح أيضا على مواساة عدد من نجوم المنتخب المغربي بعد المباراة.

Salah consoling Hakimi at full time

pic.twitter.com/48GooBhRXL — - (@PassLikeThiago) January 30, 2022

Mo Salah made sure to console Achraf Hakimi after Egypt knocked Morocco out of AFCON.



The man is pure class 👏 pic.twitter.com/UTplEIGezd — ESPN UK (@ESPNUK) January 30, 2022

Mohamed Salah consoles Achraf Hakimi after the #AFCON2021 quarter-final.



What a photo! 🇪🇬🤝🇲🇦 pic.twitter.com/vQ6EhacnWy — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) January 30, 2022

وأثارت صور صلاح إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بموقفه.

وكان صلاح، نجم مباراة مصر ضد المغرب، بتسجيله هدف التعادل لمنتخب بلاده، وصناعته لهدف الفوز، ليقود "الفراعنة" للمربع الذهبي لمواجهة منتخب الكاميرون، مستضيف البطولة.

المصدر: RT