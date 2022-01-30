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تطور جديد في قضية اعتداء نجم مانشستر يونايتد على صديقته

الرياضة

تطور جديد في قضية اعتداء نجم مانشستر يونايتد على صديقته
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أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي إيقاف مهاجمه مايسون غرينوود حتى إشعار آخر، بعد اعتقاله بتهمة "الاغتصاب والاعتداء" على صديقته هارييت روبسون.

وجاء في بيان الشرطة عقب الاتهامات الموجهة إلى غرينوود: "علمت شرطة مانشستر الكبرى في وقت سابق اليوم (الأحد 30 يناير) بوجود صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي نشرتها امرأة تبلغ عن حوادث عنف جسدي".

وأضاف البيان: "تم فتح تحقيق وبعد الاستفسارات يمكننا تأكيد اعتقال رجل في العشرينات من عمره منذ ذلك الحين للاشتباه بارتكاب جريمة اغتصاب واعتداء. وأردف البيان "لا يزال رهن الاعتقال لاستجوابه".

وقال اليونايتد في بيانه: "لن يعاود مايسون غرينوود التمارين أو خوض المباريات حتى إشعار آخر".

وفي وقت سابق الأحد، نشرت هارييت روبسون صديقة غرينوود مقاطع فيديو وصورا وتسجيلا صوتيا على حسابها في "إنستغرام"، متهمة اللاعب بالاعتداء العنيف عليها، قبل حذفها.

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وكان نادي "الشياطين الحمر" قد أصدر بيانا أوليا في وقت سابق اليوم عقب تأكيد الشرطة أنها تجري تحقيقات في اتهام غرينوود، بإستخدام العنف تجاه امرأة، جاء فيه: "نحن على علم بالصور والادعاءات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي. ولن ندلي بأي تعليق آخر حتى يتم التأكد من الحقائق. مانشستر يونايتد لا يتغاضى عن العنف من أي نوع".

المصدر: أ ف ب

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