تطور جديد في قضية اعتداء نجم مانشستر يونايتد على صديقته

أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي إيقاف مهاجمه مايسون غرينوود حتى إشعار آخر، بعد اعتقاله بتهمة "الاغتصاب والاعتداء" على صديقته هارييت روبسون.

وجاء في بيان الشرطة عقب الاتهامات الموجهة إلى غرينوود: "علمت شرطة مانشستر الكبرى في وقت سابق اليوم (الأحد 30 يناير) بوجود صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي نشرتها امرأة تبلغ عن حوادث عنف جسدي".

وأضاف البيان: "تم فتح تحقيق وبعد الاستفسارات يمكننا تأكيد اعتقال رجل في العشرينات من عمره منذ ذلك الحين للاشتباه بارتكاب جريمة اغتصاب واعتداء. وأردف البيان "لا يزال رهن الاعتقال لاستجوابه".

Mason Greenwood’s Girlfriend Harriet Robson Accuses Footballer of Physical Violence.



Mason Greenwood's girlfriend Harriet Robson blamed the footballer for beating her up. Harriet Robsontook to social media and posted snapshots and videos of the bruises on Instagram pic.twitter.com/ExC2ODjlWI — The Post Exclusive (@DPostExclusive) January 30, 2022

وقال اليونايتد في بيانه: "لن يعاود مايسون غرينوود التمارين أو خوض المباريات حتى إشعار آخر".

وفي وقت سابق الأحد، نشرت هارييت روبسون صديقة غرينوود مقاطع فيديو وصورا وتسجيلا صوتيا على حسابها في "إنستغرام"، متهمة اللاعب بالاعتداء العنيف عليها، قبل حذفها.

Harriet Robson, the girlfriend of Manchester United player, Mason Greenwood accuses him of domestic violence and sexual assault.



In several posts on her official Instagram account, Harriet is seen covered in blood and bruises on her body. She also posted an audio recording pic.twitter.com/t2QCN3tRTi — Sergeant Olori (@OloriSupergal) January 30, 2022

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وكان نادي "الشياطين الحمر" قد أصدر بيانا أوليا في وقت سابق اليوم عقب تأكيد الشرطة أنها تجري تحقيقات في اتهام غرينوود، بإستخدام العنف تجاه امرأة، جاء فيه: "نحن على علم بالصور والادعاءات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي. ولن ندلي بأي تعليق آخر حتى يتم التأكد من الحقائق. مانشستر يونايتد لا يتغاضى عن العنف من أي نوع".

المصدر: أ ف ب