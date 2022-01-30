راموس مهدد بالغياب عن مواجهة فريقه السابق ريال مدريد في دوري الأبطال
أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في بيان رسمي اليوم الأحد إصابة مدافعه الإسباني سيرخيو راموس في ربلة الساق خلال تدريبات الفريق.
ولم يحدد سان جيرمان مدة غياب راموس المهدد بعدم المشاركة في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الـ15 من فبراير المقبل ضد فريقه السابق ريال مدريد الإسباني.
وقال الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب سان جيرمان عشية ثمن نهائي مسابقة الكأس ضد نيس: "سنتابع تطور وضع راموس بشكل يومي. لا نعرف حتى الآن إلى متى سيغيب".
Mauricio Pochettino's press conference coming up live on #PSGTV at 1pm (CET) 🗣️🎙️— Paris Saint-Germain (@PSG_English) January 30, 2022
#PSGOGCNhttps://t.co/rAx72Pg5uH
ومنذ قدومه من النادي الملكي الصيف الماضي، لم يخض صاحب الـ35 عاما سوى أربع مباريات في الدوري الفرنسي وخمس بالمجمل بقميص النادي الباريسي بسبب الإصابة التي أجبرته على الانتظار حتى الـ28 من نوفمبر لتسجيل بدايته مع فريقه الجديد، قبل أن يبتعد بعدها لمباريات عدة بسبب "إجهاد عضلي".
🔴 Sergio Ramos souffre d'une lésion musculaire bas grade du mollet droit.— Vibes Foot (@VibesFoot) January 30, 2022
Sa durée d'indisponibilité n'a pas été communiquée. pic.twitter.com/Qa5R0EgY2W
وسجل راموس في الـ23 من الشهر الحالي هدفه الأول بقميص سان جيرمان عندما ساهم في فوز فريق العاصمة الكاسح برباعية نظيفة على ضيفه رينس في ختام الجولة الـ22 من الدوري الفرنسي لكرة القدم "الليغ 1".
المصدر: أ ف ب
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