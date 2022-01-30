رسميا.. بيراميدز المصري يعلن ضم أفضل لاعب في كأس الأمم الإفريقية

أعلن نادي بيراميدز المصري نجاح المفاوضات لضم إبراهيما توريه لاعب وسط منتخب بوركينا فاسو إلى صفوفه، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأبرم بيراميدز تعاقده مع إبراهيما توريه نجم خط الوسط المدافع لمنتخب بوركينا فاسو والمشارك حاليا مع منتخب "الخيول" في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون، ليصبح ثالث الصفقات الشتوية بعد محمد صادق من الإسماعيلي وأحمد فوزي من نادي سبورتنغ.

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وكشف عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز أن اللاعب وقع على عقود الانتقال لمدة موسم ونصف مع خيار التمديد لموسم إضافي باتفاق الطرفين، في صفقة انتقال حر.

وسبق لإبراهيما توريه البالغ 28 عاما اللعب في أندية إيفان الفرنسي وفيكتوريا جيماريش البرتغالي وقرطبة الإسباني، وشارك مع منتخب بوركينا فاسو في 28 مباراة دولية.

وتألق توريه مع منتخب بلاده في نهائيات كأس أمم إفريقيا بالكاميرون، وتم اختياره من قبل اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي، أفضل لاعب في مباريات بوركينا فاسو أمام الرأس الأخضر والغابون وتونس، بعد نجاحه في قيادة منتخب بلاده إلى الدور نصف النهائي من كأس إفريقيا.

ويعتبر توريه حتى الآن أفضل لاعب وسط ومرشح بقوة لنيل لقب أفضل لاعب في كأس الأمم الإفريقية بنسختها الحالية.

المصدر: facebook/Pyramidsfc