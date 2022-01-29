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بارتي أول أسترالية تتوج على أرضها منذ 1978

الرياضة

بارتي أول أسترالية تتوج على أرضها منذ 1978
Legion-Media
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توجت الأسترالية آشلي بارتي بلقب بطولة أستراليا المفتوحة بعد تخطيها منافستها الأمريكية دانييل كولينز في المباراة النهائية بمجموعتين مقابل لا شيء.

وتفوقت بارتي في الموجهة الختامية بواقع  6-3، 7-6 (7-2).

وهذا اللقب الثالث الكبير لبارتي البالغة 25 عاما، بعد رولان غاروس 2019 وويمبلدون 2021.

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وأصبحت بارتي أوّل أسترالية تتوج على أرضها منذ كريستين أونيل عام 1978. 

وتفوقت صاحبة الأرض على جميع منافساتها السبع في الأدوار السابقة، فلم تخسر أي مجموعة، أو حتى أكثر من 4 أشواط في مجموعة واحدة (حصل ذلك في مباراة واحدة بمواجهة الأمريكية أماندا أنيسيموفا في ثمن النهائي)، أو حتى أكثر من 7 أشواط في مباراة واحدة (أمام أنيسيموفا أيضا).

المصدر:RT

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