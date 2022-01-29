بارتي أول أسترالية تتوج على أرضها منذ 1978
توجت الأسترالية آشلي بارتي بلقب بطولة أستراليا المفتوحة بعد تخطيها منافستها الأمريكية دانييل كولينز في المباراة النهائية بمجموعتين مقابل لا شيء.
وتفوقت بارتي في الموجهة الختامية بواقع 6-3، 7-6 (7-2).
وهذا اللقب الثالث الكبير لبارتي البالغة 25 عاما، بعد رولان غاروس 2019 وويمبلدون 2021.
🏆 @ashbarty 💙#AusOpen • #AO2022pic.twitter.com/fZUMFuQkEx— #AusOpen (@AustralianOpen) January 29, 2022
وأصبحت بارتي أوّل أسترالية تتوج على أرضها منذ كريستين أونيل عام 1978.
وتفوقت صاحبة الأرض على جميع منافساتها السبع في الأدوار السابقة، فلم تخسر أي مجموعة، أو حتى أكثر من 4 أشواط في مجموعة واحدة (حصل ذلك في مباراة واحدة بمواجهة الأمريكية أماندا أنيسيموفا في ثمن النهائي)، أو حتى أكثر من 7 أشواط في مباراة واحدة (أمام أنيسيموفا أيضا).
المصدر:RT
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