غرامة مالية بعد إثارة مدفيديف الجدل مع حكم مواجهة نصف نهائي أستراليا المفتوحة (فيديو)

تعرض لاعب التنس الروسي دانييل مدفيديف لغرامة قدرها 12 ألف دولار بسبب سلوكه في مباراة نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة أمام اليوناني ستيفانوس تيتيباس، حسبما أفادت وكالة "تاس".

وفي تفاصيل العقوبة المالية، تم تغريم ميدفيديف 8 آلاف دولار بسبب الإيماءة الهجومية، و 4 آلاف دولار لسلوكه غير الرياضي.

كما تلقى منافسه اليوناني غرامة 5 دولار آلاف دولار بسبب التدريب الفاضح.

وفي اللقاء الذي نجح فيه مدفيديف المصنف ثانيا عالميا، ببلوغ نهائي البطولة للعام الثاني تواليا، بفوزه في نصف النهائي على تسيتسيباس، المصنف الرابع 7-6 (7-5) و4-6 و6-4 و6-1، أثار النجم الروسي الجدل بعد مهاجمته حكم المواجهة.

وبعد أن عادل اللاعب اليوناني النتيجة بمجموعة لمثلها، تلقى مدفيديف تحذيرا من إيماءة هجومية عقب خسارة المجموعة الثانية، ليفقد اللاعب أعصابه ويبدأ في الصراخ في الحكم في وجه الحكم الإسباني خاومي كامبيستول.

One set all in #AusOpen semi-final and Daniil Medvedev has completely lost his head as he goes onto call the umpire a “small cat” 😂



He has a point though, this isn’t the first time Stefanos Tsitsipas has been accused of cheating by receiving coachingpic.twitter.com/Be0h2R7uCZ — Alex ⚒ (@AlexSmith_123) January 28, 2022

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وفي رأي النجم الروسي البالغ 25 عاما، أن الحكم تغاضى والد تسيتسيباس بأخذ دور المدرب.

وقال مدفيديف: "والد تسيتسيباس يتحدث في كل نقطة، لماذا هذا؟ هل أنت أحمق؟ انظر إلي، أنا أتحدث إليك!".

وعقب نهاية المواجهة اعتذر مدفيديف للحكم الإسباني، بعد أن ضرب موعدا في نهائي أستراليا المفتوحة للقاء الإسباني رافائيل نادال الخامس عالميا، والفائز بدوره، على الإيطالي ماتيو بيريتيني، أمس الجمعة.

المصدر: "تاس"