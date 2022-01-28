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الروسي مدفيديف يضرب موعدا مع نادال في نهائي أستراليا المفتوحة

الرياضة

الروسي مدفيديف يضرب موعدا مع نادال في نهائي أستراليا المفتوحة
Legion-Media
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تأهل الروسي دانييل مدفيديف إلى نهائي بطولة أسترالية المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى بالتنس، بفوزه على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 7-6 (7-5) و4-6 و6-4 و6-1.

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ووصل مدفيديف المصنف ثانيا عالميا إلى نهائي البطولة العام الماضي بفوزه في نصف النهائي على تسيتسيباس بالذات، قبل أن يخسر أمام الصربي نوفاك دجوكوفيتش المستبعد عن هذه النسخة بسبب قضية رفضه تلقي اللقاح المضاد لكورونا.

 وسيلتقي الروسي في المباراة النهائية الإسباني رافائيل نادال الخامس عالميا، والفائز الجمعة على الإيطالي ماتيو بيريتيني بأربع مجموعات أيضا.

المصدر: "وكالات"

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