الروسي مدفيديف يضرب موعدا مع نادال في نهائي أستراليا المفتوحة
تأهل الروسي دانييل مدفيديف إلى نهائي بطولة أسترالية المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى بالتنس، بفوزه على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 7-6 (7-5) و4-6 و6-4 و6-1.
The return of @DaniilMedwed 🇷🇺— #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2022
The world No.2 is back in the #AusOpen men’s singles final, defeating Stefanos Tsitsipas 7-6(5) 4-6 6-4 6-1.
🎥: @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis#AusOpen • #AO2022pic.twitter.com/wHpouY2PTk
ووصل مدفيديف المصنف ثانيا عالميا إلى نهائي البطولة العام الماضي بفوزه في نصف النهائي على تسيتسيباس بالذات، قبل أن يخسر أمام الصربي نوفاك دجوكوفيتش المستبعد عن هذه النسخة بسبب قضية رفضه تلقي اللقاح المضاد لكورونا.
وسيلتقي الروسي في المباراة النهائية الإسباني رافائيل نادال الخامس عالميا، والفائز الجمعة على الإيطالي ماتيو بيريتيني بأربع مجموعات أيضا.
المصدر: "وكالات"
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