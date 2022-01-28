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نادال يبلغ نهائي أستراليا المفتوحة

الرياضة

نادال يبلغ نهائي أستراليا المفتوحة
Legion-Media
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بلغ الإسباني رافائيل نادال المصنف خامسا عالميا المباراة النهائية لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في التنس، الجمعة.

وحقق نادال فوزا على الإيطالي ماتيو بيريتيني السابع 6-3 و6-2 و3-6 و6-3 في نصف النهائي.

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ويسعى نادال البالغ 35 عاما إلى اللقب 21 في الغراند سلام في مسيرته الاحترافية لتحطيم الرقم القياسي الذي يتقاسمه مع السويسري روجير فيدرر والصربي نوفاك دجوكوفيتش.

ويلتقي نجم التنس الإسباني في المباراة النهائية، الأحد، مع الروسي دانييل مدفيديف الثاني أو اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الرابع اللذين يلتقيان لاحقا.

المصدر: "وكالات"

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