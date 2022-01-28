نادال يبلغ نهائي أستراليا المفتوحة
بلغ الإسباني رافائيل نادال المصنف خامسا عالميا المباراة النهائية لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في التنس، الجمعة.
وحقق نادال فوزا على الإيطالي ماتيو بيريتيني السابع 6-3 و6-2 و3-6 و6-3 في نصف النهائي.
It's a sixth #AusOpen final for @RafaelNadal 🙌— #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2022
He outlasts Matteo Berrettini in a 6-3 6-2 3-6 6-3 thriller 👏 #AusOpen · #AO2022
🎥: @wwos · @espn · @eurosport · @wowowtennispic.twitter.com/UIbtfGbKvq
ويسعى نادال البالغ 35 عاما إلى اللقب 21 في الغراند سلام في مسيرته الاحترافية لتحطيم الرقم القياسي الذي يتقاسمه مع السويسري روجير فيدرر والصربي نوفاك دجوكوفيتش.
ويلتقي نجم التنس الإسباني في المباراة النهائية، الأحد، مع الروسي دانييل مدفيديف الثاني أو اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الرابع اللذين يلتقيان لاحقا.
المصدر: "وكالات"
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