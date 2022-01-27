أول نهائي للمصنفة أولى عالميا بالتنس على أرضها

بلغت الأسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى عالميا، أول نهائي لها في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس أولى البطولات الأربع الكبرى، بفوزها الخميس على الأمريكية ماديسون كيز بسهولة 6-1، 6-3.

واحتاجت اللاعبة المتوجة بلقبين كبيرين إلى 62 دقيقة لتصبح أول لاعبة أسترالية تبلغ نهائي هذه البطولة منذ وندي تورنبول عام 1980، حيث ستلاقي البولندية إيغا شفيونتيك التاسعة عالميا أو الأمريكية دانيال كولينز الثلاثين.

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وتأمل بارتي المتوجة في رولان غاروس 2019 وويمبلدون 2021، في أن تصبح أول أسترالية تتوج على أرضها منذ كريس أونيل في 1978.

وقالت بارتي البالغة 25 عاما التي تحقق بداية موسم رائعة مع 10 انتصارات متتالية: "بصراحة، الأمر لا يصدق. أقدم أفضل مستوياتي هنا".

وسبق أن خسرت في نصف النهائي في ملبورن عام 2020 وربع النهائي في 2021.

وتقدم بارتي التي ستحتفظ بمركزها الأول عالميا حتى بحال خسارتها النهائي، مستويات رائعة في ملبورن، فلم تخسر أي مجموعة وفقدت إرسالها مرة واحدة في ست مباريات.

المصدر: "أ ف ب"