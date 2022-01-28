يوفنتوس يمنح قميص رونالدو لنجمه الجديد

منح فريق يوفنتوس الإيطالي القميص رقم 7 الذي كان يرتديه البرتغالي كريستيانو رونالدو مع "السيدة العجوز"، لنجمه الجديد الصربي دوشان فلاهوفيتش البالغ 22 عاما.

وظهر فلاهوفيتش بالقميص رقم 7 خلال الفيديو الذي نشره اليوم نادي يوفنتوس للإعلان عن اتمام صفقة انتقال النجم الصربي قادما من فيورنتينا.

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وتقدر قيمة انتقال فلاهوفيتش إلى عملاق تورينو بـ70 مليون يورو، وهو سيشكل بالتأكيد إضافة هامة جدا لفريق يحاول تعويض الأهداف التي خسرها برحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي مطلع الموسم.

ويقدم الصربي مستويات رائعة هذا الموسم، إذ يتصدر ترتيب هدافي "الكالتشيو" بـ17 هدفا بالتساوي مع تشيرو إيموبيلي نجم لاتسيو.

وحسب التقارير، سيتقاضى فلاهوفيتش 7 ملايين يورو سنويا، وهو فضل الالتحاق بفريق المدرب ماسيميليانو أليغري على حساب أرسنال الإنجليزي الذي كان مهتما بخدماته.

المصدر: وكالات