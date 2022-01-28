رسميا.. الصربي فلاهوفيتش ينضم إلى يوفنتوس قادما من فيورنتينا

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي رسميا تعاقده مع المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش قادما من فيورنتينا اليوم الجمعة، الذي يصادف عيد ميلاده الـ22.

وسيظهر النجم الصربي بالقميص رقم 7 مع "السيدة العجوز".

وكان فلاهوفيتش قد وصل إلى المركز الطبي لفريق يوفنتوس في وقت سابق اليوم من أجل إجراء الفحوص الطبية الروتينية قبل التوقيع الرسمي.

وتقدر قيمة انتقال فلاهوفيتش إلى عملاق تورينو بـ70 مليون يورو، وهو سيشكل بالتأكيد إضافة هامة جدا لفريق يحاول تعويض الأهداف التي خسرها برحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي مطلع الموسم.

ويقدم الصربي مستويات رائعة هذا الموسم، إذ يتصدر ترتيب هدافي "الكالتشيو" بـ17 هدفا بالتساوي مع تشيرو إيموبيلي نجم لاتسيو.

وحسب التقارير، سيتقاضى فلاهوفيتش 7 ملايين يورو سنويا، وهو فضل الالتحاق بفريق المدرب ماسيميليانو أليغري على حساب أرسنال الإنجليزي الذي كان مهتما بخدماته.

المصدر: أ ف ب