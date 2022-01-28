تصرف غريب من رونالدو بعد انزعاجه من قيمته السوقية

كشف موقع "ترانسفير ماركت" الشهير، أحد أبرز المواقع العالمية المختصة بإلاحصاءات، عن سر قيام البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، بحظر حسابهم، على منصة "إنستغرام".

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن رونالدو انزعج من التقييم الاقتصادي الذي وضعه له موقع "ترانسفير ماركت" الخاص بالقيمة المالية للاعبين المتعاونين مع وكيل الأعمال البرتغالي البارز خورخي مينديز وحدث ذلك في شهر مارس 2020.



وأضافت الصحيفة أن الموقع قيم سعر رونالدو بـ 75 مليون يورو وذلك خلال فترة وجوده في يوفنتوس، لهذا السبب قام "الدون" بحظر حساب الموقع على منصة "إنستغرام".

The reason why Cristiano Ronaldo blocked Transfermarkt on Instagram https://t.co/tq3H8t1ua2 ⚽️⚽️ 📲 Bet now via ⟶ https://t.co/0I4IIflkwI √ pic.twitter.com/02eoAmNVKM — Bitcoin Sportsbook 🥇 (@SportsbookBTC) January 27, 2022

وفي التشكيلة التي نشرها "ترانسفير ماركت"، حصل بيرناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي على أكبر قيمة لموكلي خورخي مينديز، بقيمة سوقية 100 مليون يورو، وحل رونالدو ثانيا، ثم فابينيو نجم وسط ليفربول ثالثا بـ 70 مليون يورو.

إقرأ المزيد

وقال كريستيانشوارتز، منسق موقع "ترانسفير ماركت" في تصريحات صحفية إن رونالدو اشتكى لهم عبر رسالة خاصة من سعره، وقال منسق الموقع: "لا يمكننا تمييز رونالدو لأنه قام بحظرنا بعد رؤية قيمته السوقية".

وأضاف: "لقد أرسل الدون رسالة أولا للقائمين على وسائل التواصل الاجتماعي لدينا، فأجابوه وشرحوا له السبب، ثم أرسل بعض الابتسامات وحظرنا".

ومن المثير للاهتمام أن رونالدو بعد 17 شهرا من تلك الواقعة، انتقل إلى مانشستر يونايتد الذي سجل له 14 هدفا في 24 مباراة حتى الآن هذا الموسم، بتكلفة 20 مليون جنيه إسترليني فقط.

ويحظى رونالدو مع "الشياطين الحمر" براتب بقيمة 480 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، وهو ما يزيد بمقدار 100 ألف جنيه إسترليني، عن ديفيد دي خيا، ثاني أعلى اللاعبين أجرا لدى الشياطين الحمر.

المصدر: صحيفة "ماركا" الإسبانية