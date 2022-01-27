غدا.. كريستيانو رونالدو في إكسبو دبي 2020

أعلنت شونا ماكغي نائبة رئيس الاتصال في إكسبو دبي 2020 أن النجم كريستيانو رونالد سيزور المعرض غدا.

ومن المقرر أن يزور مهاجم مانشستر يونايتد، معرض "إكسبو دبي 2020 للمشاركة في جلسة حوارية تعقد بساحة الوصل في إطار فعاليات أسبوع الصحة واللياقة المقامة حاليا بالمعرض.

من جانب آخر التقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في دبي، مع النجم البرتغالي.

ونشر الشيخ حمدان، صورا عبر خاصية الـ"ستوري" في حساب على "إنستغرام"، لقطات من اللقاء مع رونالدو الذي يزور دبي حاليا بهدف الاستجمام في الطقس الدافئ على الشواطئ، فضلا عن التحاقه بمعسكر تدريبي ضمن فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وتواجد رونالدو في مجمع ند الشبا الرياضي في دبي المخصص للتدرييات واللياقة البدنية.

واستقطب إكسبو 2020 كوكبة من نجوم عالم الرياضة وكرة القدم وفي مقدمتهم ليونيل ميسي، الذي زار موقع الحدث في شهر ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى روبرتو كارلوس أسطورة منتخب البرازيل وريال مدريد.

المصدر: الإمارات اليوم