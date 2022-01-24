جزر القمر تخرج مرفوعة الرأس من كأس إفريقيا وتحرج الكاميرون المضيفة

نال منتخب جزر القمر الإعجاب رغم خروجه من كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بعد خسارته أمام نظيره الكاميروني بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الاثنين ضمن الدور ثمن النهائي.

ورغم الصعوبات الكثيرة التي مر بها منتخب جزر القمر لم يرفع الراية البيضاء أمام أصحاب الأرض، بل قاتل حتى اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء.

ولعب منتخب جزر القمر المباراة من دون أي من حراسه الثلاثة، حيث ضرب فيروس كورونا علي أحمادة ومؤيد أوسيني، بالإضافة لتعرض سالم بن بوانا لإصابة عضلية، ليضطر المدافع شاكر الهدهور لتولي مهمة حماية عرين منتخب بلاده، وتألق في المهمة الجديدة حيث تصدى للعديد من الفرص الخطرة للكاميرون.

كما لعب منتخب جزر القمر بنقص عددي (عشرة لاعبين) معظم دقائق اللقاء عقب تعرض قائده نجيم عبدو للطرد بعد 7 دقائق على انطلاق المباراة.

What a tournament it has been for Comoros:



▪️ First-ever trip to AFCON

▪️ Made the knockouts after beating Ghana on the final matchday

▪️ Had to play a defender in goal after all goalkeepers were unavailable

▪️ Stayed in the game despite going down to 10 men against Cameroon



👏 pic.twitter.com/zmZO57QAc5 — B/R Football (@brfootball) January 24, 2022

وبالنظر إلى تاريخ المنتخبين الكروي، بدت المباراة في متناول الكاميرون بطلة إفريقيا في 5 مناسبات، ولكنها على أرضية الملعب عانت كثيرا أمام أنظار جماهيرها قبل تحقيق الفوز على عشرة لاعبين من منتخب جزر القمر يحمي شباكهم مدافع لبس قفازات حراسة المرمى لأول مرة في حياته.

▪️ Left back Chaker Alhadhur in goal after both keepers are out due to COVID.

▪️ Captain Jimmy Abdou sent off in the seventh minute.



Uphill battle for Comoros 😬 pic.twitter.com/GBRL16WRrK — B/R Football (@brfootball) January 24, 2022

#الكاميرون_جزر_القمر



جزر القمر سجلت افضل هدف فى البطولة

وخرجت مرفوعة الراس 👏🏻👏🏻



pic.twitter.com/TJ8kA5dlt5 — سعد🇸🇦 (@L_esk1) January 24, 2022

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وحقق منتخب جزر القمر إنجازا تاريخيا في مشاركته الأولى على الإطلاق بالمسابقة القارية، بعد تأهله إلى الأدوار الإقصائية للبطولة، وفجر مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على نظيره الغاني (3-2)، الذي غادر البطولة من دور المجموعات.

وتأهل منتخب جزر القمر إلى ثمن النهائي كواحد من أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث، بعد أن جاء خلف المغرب والغابون في المجموعة الثالثة، قبل أن يوقف المنتخب الكاميروني مغامرته في البطولة القارية.

وستواجه الكاميرون في الدور ربع النهائي، غامبيا التي تغلبت في وقت سابق اليوم على غينيا بهدف دون مقابل.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل.

المصدر: RT