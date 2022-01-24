بالوتيلي يعود لتشكيلة المنتخب الإيطالي لأول مرة منذ 2018

أعلن روبرتو مانشيني مدرب منتخب إيطاليا لكرة القدم قائمة منتخب بلاده استعدادا للمعسكر المقبل بفترة التوقف الدولي، لتجهيز الفريق قبل مباريات الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2022.

وهذه المرة الأولى التي ينضم فيها بالوتيلي مهاجم أضنة ديمير سبور التركي حاليا، والذي عمل تحت قيادة مانشيني في إنتر ميلان ومانشستر سيتي، لمنتخب بلاده منذ سبتمبر 2018.

OFFICIAL: Mario Balotelli is back in the Italian national team for the first time since 2018 🇮🇹 pic.twitter.com/s7pfo1VHcQ — B/R Football (@brfootball) January 24, 2022

كما ذكر الموقع الرسمي للمنتخب الإيطالي، أن مانشيتي استدعى 7 لاعبين جدد منهم الثنائي البرازيلي الأصل لويز فيليبي وجواو بيدرو.

وسيعقد المنتخب الإيطالي معسكرا سيستمر 3 أيام في مقر الاتحاد الإيطالي في كوفرسيانو، يبدأها بعد غد الأربعاء.

وضمت قائمة "الآزوري" 35 لاعبا، كالتالي:

- في حراسة المرمى: ماركو كارنيسيكي، أليسيو كرايتو، أليكس ميريت وسلفاتوري سيريجو.

- في خط الدفاع: باستوني، بيراجي، كالابريا، كيليني، دي تشيليو، دي لورينزو، فلورينزي، لويز فيليبي، مانشيني، لوكا بيليجريني، جورجيو سكالفيني وتولوي.

- في خط الوسط: باريلا، كريستانتي، فاجيولي، فراتسي، لوكاتيلي، بيسينا، ريكي، سينسي وتونالي.

- في خط الهجوم: بالوتيلي، بيراردي، بيرنارديسكي، إيموبيلي، إنسيني، جواو بيدرو، راسبادوري، ساكاماكا، ماتيا زاكايني وزانيولو.

عودة بالوتيلي ✅

7 لاعبين جدد ✅



الميستر روبيرتو مانشيني يعلن استدعاء 35 لاعبًا للمعسكر التدريبي المقام في الفترة ما بين 26 إلى 28 يناير بـ #كوفيرتشانو 📋#الآتزوري 🇮🇹 pic.twitter.com/tevLip5Wwe — المنتخب الإيطالي ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri_AR) January 24, 2022

المصدر: Azzurri_AR/twitter