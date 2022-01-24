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لاعب مغربي على رادار كونتي

الرياضة

لاعب مغربي على رادار كونتي
Legion-Media
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يبحث الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، أمر التعاقد مع لاعب مغربي خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري.

وكتب الصحفي فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، عبر حسابه على " تويتر": "يدرس توتنهام عدة خيارات لتعويض تانجي ندومبيلي، إذا انضم الأخير إلى باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة".

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وتابع:"المغربي سفيان أمرابط، لاعب وسط فيورنتينا، أحد اللاعبين في قائمة اهتمامات المدرب أنطونيو كونتي".

وختم: "لم يتم تحديد أو الاتفاق على أي شيء حتى الآن. هناك العديد من اللاعبين المرشحين، وسيحسم توتنهام قراره النهائي هذا الأسبوع".

ويمتد عقد سفيان أمرابط مع فيورنتينا الإيطالي حتى صيف عام 2025، لكنه لا يشارك بانتظام مع الفريق الإيطالي خلال الموسم الحالي.

المصدر: "وكالات"

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