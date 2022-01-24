بالفيديو.. ساديو ماني يكشف طريقة احتفاله بهز شباك مصر

نشر الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" فيديو للنجم السنغالي، ساديو ماني، وذلك بعد قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم "قطر- 2022".

وأسفرت قرعة الدور الثالث الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم "قطر- 2022"، التي جرى سحبها السبت، في مدينة دوالا الكاميرونية، عن مواجهة نارية لمنتخب مصر "الفراعنة" في مواجهة نظيره السنغالي.

وستشهد هذه المواجهة صداما مباشرا وجها لوجه بين نجمي فريق ليفربول، المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني.

وقال ماني في مقطع فيديو نشره الـ"كاف" عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "السنغال ستفوز على مصر بهدف مقابل لا شيء".

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وستنطلق مباريات الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية في نهاية شهر مارس المقبل.

وتلعب مباريات الدور الحاسم بنظام خروج المغلوب في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، على أن تقام المواجهة الأولى في ملعب المنتخب الأقل تصنيفا، والثانية في أرض الأعلى تصنيفا.

ومن المقرر أن تكون المباراة الأولى بين مصر والسنغال في 24 مارس بالقاهرة، على أن تقام مباراة الإياب في العاصمة السنغالية "داكار" يوم 29 مارس.

المصدر: twitter.com/CAF_Online