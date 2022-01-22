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قرعة صعبة لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم.. صلاح وجها لوجه ضد ماني!

الرياضة

قرعة صعبة لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم.. صلاح وجها لوجه ضد ماني!
Globallookpress
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أسفرت قرعة الدور الثالث الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم "قطر 2022"، التي جرى سحبها اليوم السبت، في مدينة دوالا الكاميرونية، عن مواجهة نارية لمنتخب مصر.

وأوقعت القرعة المنتخب المصري "الفراعنة" في مواجهة نظيره السنغالي.

وستشهد هذه المواجهة صداما مباشرا وجها لوجه بين نجمي فريق ليفربول، المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني.

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وفي ما يلي نتيجة القرعة كاملة:

مصر - السنغال

الكاميرون - الجزائر

غانا - نيجيريا

الكونغو الديمقراطية - المغرب

مالي - تونس.

وستنطلق مباريات الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية في نهاية شهر مارس المقبل.

المصدر: "cafonline" 

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