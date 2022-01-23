حفل ودائع رائع لأسطورة ريال مدريد في ملعب "سانتياغو برنابيو" الشهير (فيديو)

أقام نادي ريال مدريد، يوم الأحد في ملعب "سانتياغو برنابيو"، تكريما خاصا لرئيس النادي الفخري الراحل، فرانسيسكو خينتو، الذي وافته المنية يوم الثلاثاء الماضي، عن عمر يناهز 88 عاما.

وأحيا ريال مدريد ذكرى أسطورة كرة القدم العالمية، خينتو، اللاعب الوحيد في التاريخ الذي فاز بكأس أوروبا ست مرات، قبل انطلاق مباراته أمام ضيفه إلتشي (2-2) ضمن الجولة 22 من الدوري.

وعزفت فرقة موسيقية من أربعة فنانين خلال حفل التكريم الذي ودع فيه مشجعو "سانتياغو برنابيو" اللاعب الأسطورة، فرانسيسكو خينتو لوبيز.

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وتوسطت الألقاب الـ24 التي فاز بها خينتو، وقميص كبير يحمل الرقم 11 أرضية الملعب. والتقطت الصور للاعبي ريال مدريد بقمصان خينتو خلف سجل ألقاب الأسطورة، الذي شكل جزءا من جيل أسطوري من لاعبي كرة القدم الذين جعلوا من "الميرينغي" الأكثر شهرة في العالم على العشب.

ولعب خينتو 18 موسما في الفريق الملكي فاز خلالها 12 مرة بلقب بطل الليغا الإسبانية، وكأس الانتركونتيننتال مرة واحدة، وكأس اللاتينية مرتين، وكأس إسبانيا مرتين، إضافة إلى كأس العالم المصغرة مرة واحدة.

المصدر: "realmadrid.com"