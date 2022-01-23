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ريال مدريد يتعثر في عقر داره

الرياضة

ريال مدريد يتعثر في عقر داره
AP Manu Fernandez
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نجا فريق ريال مدريد من الهزيمة في عقر داره أمام ضيفه إلتشي (2-2) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

أهدر المهاجم الفرنسي كريم بنزيما فرصة ثمينة لتسجيل هدف التقدم لريال مدريد، بإضاعته ضربة جزاء، في الدقيقة 33 من زمن الشوط الأول. ورد الضيوف بهدفين متتاليين سجلهما كل من اللاعبين، فيديل شافيز وبيري ميلا في الدقيقتين (55 و76) على الترتيب.

ولكن ريال مدريد تمكن من إدراك التعادل بهدفين متأخرين عبر كل من اللاعبين، الكرواتي لوكا مودريتش، وإيدير ميليتاو، في الدقيقتين (82 من ركلة جزاء، و90) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "سانتياغو برنابيو" في العاصمة مدريد.

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واكتفى ريال مدريد بنقطة واحدة، بعد هذا التعادل، رفع بها رصيده إلى 50 نقطة، ويحتل صدارة الدوري، بفارق 4 نقاط عن وصيفه إشبيلية، الذي سقط بدوره في فخ التعادل على أرضه وبالنتيجة ذاتها (2-2) أمام سيلتا فيغو، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان".

في المقابل، رفع إلتشي رصيده إلى 23 نقطة، ويشغل المركز الخامس عشر على سلم ترتيب الدوري، بانتظار بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: RT 

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