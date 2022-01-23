كأس إفريقيا.. "مشعوذ" كاميروني يعرض "خدماته" على تونس ضد نيجيريا (فيديو)

عرض "مشعوذ" كاميروني "خدماته" على منتخب تونس للفوز على نظيره النيجيري مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة حاليا في الكاميرون.

وأكد الـ"مشعوذ كاميروني" في مقابلة بثتها القناة "الوطنية" التونسية، قدرته على مساعدة منتخب "نسور قرطاج" لتجاوز عقبة نيجيريا "النسور الخضراء".

وفي السياق نفسه، نقل الموقع "البطولة " المغربي، عن الـ"مشعوذ كاميروني"، قوله: "يمكنني الدخول وسط المباراة بشكل غير مرئي وبمقدوري التأثير على أي لاعب عن بعد".

وكان المشعوذ الكاميروني، قد هدد جميع المنتخبات التي ستقف في طريق الكاميرون نحو التتويج بلقب النسخة الحالية من البطولة.

يذكر أن منتخب تونس تأهل إلى دور الـ16 لبطولة كاس الأمم الإفريقية، عقب احتلاله المركز الثالث في المجموعة السادسة، بينما حقق منتخب نيجيريا ثلاثة انتصارات متتالية وتأهل بالعلامة الكاملة عن المجموعة الرابعة.

المصدر: وكالات