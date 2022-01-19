 
مباشر

باريس سان جيرمان يتغنى بهدف حكيمي "العالمي".. فيديو

الرياضة

باريس سان جيرمان يتغنى بهدف حكيمي
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s7hs

احتفى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف مدافعه المغربي أشرف حكيمي في شباك الغابون، خلال مباراتهما أمس الثلاثاء ضمن الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة لكأس إفريقيا لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي لنادي باريس سان جيرمان، على موقع "تويتر" مقطع فيديو للهدف "العالمي" الذي سجله حكيمي.

كما هنأ النادي الباريسي مدافعه بتأهل منتخب بلاده إلى الدور ثمن النهائي لكاس الأمم الإفريقية لكرة القدم، عبر "تغريدة" جاء فيها: "يا له من هدف يا ابن المغرب @AchrafHakimi

تهانينا التأهل...":

إقرأ المزيد
كأس إفريقيا.. ترتيب المنتخبات بعد نهاية منافسات 3 مجموعات والمتأهلين للثمن النهائي
كأس إفريقيا.. ترتيب المنتخبات بعد نهاية منافسات 3 مجموعات والمتأهلين للثمن النهائي
إقرأ المزيد
كأس أمم إفريقيا.. المغرب يفلت من مخالب
كأس أمم إفريقيا.. المغرب يفلت من مخالب "النمور" الغابون (فيديو)

وأنقذ حكيمي منتخب "أسود الأطلس" من الهزيمة أمام الغابون بتسجيله هدف التعادل الثاني له، في الدقيقة 84 بتسديدة قوية من ركلة حرة.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2، ليتأهل المغرب إلى الدور ثمن النهائي في صدارة المجموعة الثالثة، برصيد 7 نقاط، رفقة وصيفه منتخب الغابون.

المصدر: RT 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا