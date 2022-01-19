باريس سان جيرمان يتغنى بهدف حكيمي "العالمي".. فيديو
احتفى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف مدافعه المغربي أشرف حكيمي في شباك الغابون، خلال مباراتهما أمس الثلاثاء ضمن الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة لكأس إفريقيا لكرة القدم.
ونشر الحساب الرسمي لنادي باريس سان جيرمان، على موقع "تويتر" مقطع فيديو للهدف "العالمي" الذي سجله حكيمي.
☄️⚽️ @AchrafHakimi 🇲🇦— باريس سان جيرمان (@PSG_arab) January 19, 2022
🏆 #CAN2021
pic.twitter.com/Lltinc2MBT
كما هنأ النادي الباريسي مدافعه بتأهل منتخب بلاده إلى الدور ثمن النهائي لكاس الأمم الإفريقية لكرة القدم، عبر "تغريدة" جاء فيها: "يا له من هدف يا ابن المغرب @AchrafHakimi
تهانينا التأهل...":
يا له من هدف يا ابن المغرب @AchrafHakimi ⚽️🇲🇦— باريس سان جيرمان (@PSG_arab) January 18, 2022
تهانينا التأهل 👏🏼👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/quMQtCXd09
وأنقذ حكيمي منتخب "أسود الأطلس" من الهزيمة أمام الغابون بتسجيله هدف التعادل الثاني له، في الدقيقة 84 بتسديدة قوية من ركلة حرة.
وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2، ليتأهل المغرب إلى الدور ثمن النهائي في صدارة المجموعة الثالثة، برصيد 7 نقاط، رفقة وصيفه منتخب الغابون.
المصدر: RT
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