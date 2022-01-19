رسميا.. تحديد طرفي أول مباراة في دور الـ16 لكأس أمم إفريقيا

تحددت أول مواجهة في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة حاليا في الكاميرون، بعد لعب مباريات الجولة الختامية في المجموعتين الأولى والثالثة.

وسيواجه منتخب الغابون، الذي احتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد خمس نقاط خلف المغرب المتصدر بسبع نقاط، منتخب بوركينا فاسو، وصيف المجموعة الأولى، التي تصدرها مستضيف البطولة، منتخب الكاميرون.

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وتقام مواجهة الغابون وبوركينا فاسو الأحد المقبل على ملعب "ليمبي".

وستتحدد جميع مواجهات دور الـ16، غدا الخميس، عندما يسدل الستار على مباريات دور المجموعات.

يذكر أن سبعة منتخبات ضمنت التأهل إلى دور الـ16 حتى الآن، وهي الكاميرون، المغرب، نيجيريا، بوركينا فاسو، الغابون، السنغال وغينيا، بينما ودعت غانا المنافسات بشكل مفاجئ، وتواجه الجزائر، حاملة اللقب، خطر الخروج مبكرا أيضا من البطولة.

المصدر:RT