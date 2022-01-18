قائد منتخب مصر السابق يكشف حقيقة تواطؤ مصر مع الكاميرون لإقصاء الجزائر

كذب قائد منتخب مصر السابق أحمد حسن، تصريحات زميله السابق في منتخب "الفراعنة"، أحمد حسام ميدو، والذي قال فيها إن مصر اتفقت مع الكاميرون لإقصاء الجزائر في كأس إفريقيا 2004.

وأكد ميدو في تلك التصريحات، أنه اتفق مع نجمي منتخب الكاميرون حينها، صامويل إيتو وريجوبير سونغ على التعادل السلبي من أجل إقصاء الجزائر من دور المجموعات والصعود سويا إلى دور الثمانية لبطولة كأس أمم إفريقيا 2004.

ورد أحمد حسن على زميله السابق، بقوله في تصريحات إذاعية: "هذه التصريحات معيبة وتهز سمعة منتخب مصر في القارة الإفريقية وأتعجب بشدة من خروج ميدو للحديث بهذا الشكل".

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وأضاف: "لم يحدث من الأساس أي اتفاق من ميدو مع أحد في الكاميرون، ولا يوجد ما يدفعه لتشويه صورة المنتخب".

وأردف: "ميدو تحدث بشكل غير لائق عن بعض اللاعبين في منتخب 2004 بسبب رفضهم المشاركة في المباريات، وكان عليه حماية أسرار المنتخب".

وأكمل أحمد حسن، وهو أكثر اللاعبين المصريين مشاركة في المباريات في بطولة كأس إفريقيا: "لدي العديد من الكواليس في بطولة 2004 إذا تحدثت عنها، سيكون المتضرر الأول هو ميدو".

يذكر أن تونس استضافت وقتها النسخة الرابعة والعشرين من كأس الأمم الإفريقية "كان 2004"، لتفوز تونس بأول نسخة في تاريخها بعد تغلبها على المغرب في النهائي 2–1.

المصدر: وكالات